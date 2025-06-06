Єврокомісія оголосила обсяги квот на українську агропродукцію після скасування торговельних пільг

Європейська Комісія затвердила обсяги квот на українську сільськогосподарську продукцію, що діятимуть з 6 червня 2025 року до кінця року в рамках угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Згідно з опублікованим документом, Україна зможе постачати на ринок ЄС безмитно протягом семи з дванадцяти місяців (з червня по грудень) наступні обсяги:

Пшениця, борошно та меслин — до 583,33 тис. тонн.

Кукурудза — до 379,167 тис. тонн.

Ячмінь — до 204,167 тис. тонн.

Обмеження також стосуватимуться інших видів продукції:

М'ясо птиці — загальний обсяг 52,511 тис. тонн. Цей обсяг буде розподілено так: 4/7 дозволеної кількості у період з 6 червня по 30 вересня, та 3/7 — з 1 жовтня по 31 грудня.

Яловичина — до 7 тис. тонн.

Яйця — до 3 500 тонн.

Для молочної продукції встановлені такі квоти до 31 грудня 2025 року:

Молоко та вершки — до 5 833 тонн.

Сухе молоко — до 2 917 тонн.

Вершкове масло — до 1 750 тонн.

Формула «7/12» застосовується для розрахунку квот пропорційно до семимісячного періоду (з червня по грудень), що відповідає терміну дії поточного регламенту. Це визначає фактичні ліміти безмитного експорту на другу половину 2025 року.

Це рішення є частиною ширшого пакету тимчасових автономних торговельних заходів ЄС, спрямованих на підтримку українського агросектору. Водночас воно також враховує захисні механізми, запроваджені Європейською Комісією для захисту інтересів європейських фермерів.

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