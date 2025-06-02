Головне за понеділок: НБУ збільшив продаж валюти, обмеження Нової Пошти на післяплату

Національний банк у травні збільшив чистий продаж доларів із резервів для стабілізації курсу гривні, довівши його до $2,93 мільярда, проти $2,24 мільярда у квітні. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Протягом травня НБУ продав $2,935 мільярда, тоді як придбав лише $0,001 мільярда. Це свідчить про зростання продажів порівняно з квітнем, коли обсяг був найнижчим за останній рік.

Міністерство фінансів закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Прогнозування потреб держбюджету на 2026 рік та його фінансування ускладнено непередбачуваністю розвитку подій, тож з прагматичної точки зору Міністерство фінансів виходить з більш песимістичного сценарію продовження війни весь наступний рік.

Нова пошта пояснила нові обмеження на післяплату для фізосіб

В українських соцмережах розійшлася інформація про те, що Нова пошта ввела обмеження для фізичних осіб: не більше п'яти відправлень з післяплатою на місяць на загальну суму до 30 000 гривень.

Торговельне перемир`я США та Китаю закінчилося: долар падає