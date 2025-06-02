НБУ у травні збільшив продаж валюти з резервів до $2,93 мільярда
Головне за понеділок: НБУ збільшив продаж валюти, обмеження Нової Пошти на післяплату
Національний банк у травні збільшив чистий продаж доларів із резервів для стабілізації курсу гривні, довівши його до $2,93 мільярда, проти $2,24 мільярда у квітні. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Протягом травня НБУ продав $2,935 мільярда, тоді як придбав лише $0,001 мільярда. Це свідчить про зростання продажів порівняно з квітнем, коли обсяг був найнижчим за останній рік.
Міністерство фінансів закладає 2026-й як повний рік продовження війни
Прогнозування потреб держбюджету на 2026 рік та його фінансування ускладнено непередбачуваністю розвитку подій, тож з прагматичної точки зору Міністерство фінансів виходить з більш песимістичного сценарію продовження війни весь наступний рік.
Нова пошта пояснила нові обмеження на післяплату для фізосіб
В українських соцмережах розійшлася інформація про те, що Нова пошта ввела обмеження для фізичних осіб: не більше п'яти відправлень з післяплатою на місяць на загальну суму до 30 000 гривень.
Торговельне перемир`я США та Китаю закінчилося: долар падає
За підсумками травня, індекс S&P 500 зріс на понад 6%, що стало його найкращим результатом за цей період із 1990 року. Nasdaq Composite додав майже 10%, показавши максимальне місячне зростання з 2023 року. Однак початок літа знову змушує інвесторів нервувати: торговельне перемир'я між Штатами та Китаєм, схоже, скінчилося.
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