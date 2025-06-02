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2 червня 2025, 20:00

Головне за понеділок: НБУ збільшив продаж валюти, обмеження Нової Пошти на післяплату

НБУ у травні збільшив продаж валюти з резервів до $2,93 мільярда

Національний банк у травні збільшив чистий продаж доларів із резервів для стабілізації курсу гривні, довівши його до $2,93 мільярда, проти $2,24 мільярда у квітні. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Протягом травня НБУ продав $2,935 мільярда, тоді як придбав лише $0,001 мільярда. Це свідчить про зростання продажів порівняно з квітнем, коли обсяг був найнижчим за останній рік.

Міністерство фінансів закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Прогнозування потреб держбюджету на 2026 рік та його фінансування ускладнено непередбачуваністю розвитку подій, тож з прагматичної точки зору Міністерство фінансів виходить з більш песимістичного сценарію продовження війни весь наступний рік.

Нова пошта пояснила нові обмеження на післяплату для фізосіб

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Торговельне перемир`я США та Китаю закінчилося: долар падає

За підсумками травня, індекс S&P 500 зріс на понад 6%, що стало його найкращим результатом за цей період із 1990 року. Nasdaq Composite додав майже 10%, показавши максимальне місячне зростання з 2023 року. Однак початок літа знову змушує інвесторів нервувати: торговельне перемир'я між Штатами та Китаєм, схоже, скінчилося.

Джерело: Мінфін
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