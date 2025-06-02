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2 червня 2025, 9:28

Міністерство фінансів закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Прогнозування потреб держбюджету на 2026 рік та його фінансування ускладнено непередбачуваністю розвитку подій, тож з прагматичної точки зору Міністерство фінансів виходить з більш песимістичного сценарію продовження війни весь наступний рік. Про це повідомив міністр Сергій Марченко, пише «Інтерфакс-Україна».

Прогнозування потреб держбюджету на 2026 рік та його фінансування ускладнено непередбачуваністю розвитку подій, тож з прагматичної точки зору Міністерство фінансів виходить з більш песимістичного сценарію продовження війни весь наступний рік.
Фото: interfax.com.ua

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Деталі

«З точки зору Міністерства фінансів нам краще передбачати кошти на повний цикл війни на 2026 рік. Нам так зрозуміліше, нам так прагматичніше. Щоб нас потім не звинувачували, що ми десь там щось не побачили», — сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

Це може викликати певну негативну реакцію в суспільстві, але з точки зору економічних інтересів держави саме так потрібно робити, підкреслив Марченко.

За його словами, забезпечення зовнішнього фінансування бюджету на 2025 рік у розмірі $39 млрд було простішим, тому що вже влітку минулого року було прийнято політичне рішення країнами G7 про виділення $50 млрд за механізмом ERA — за рахунок доходів з заморожених російських активів. Ця сума дозволяє перекрити не тільки цей рік, але й частину 2026 року.

«Щодо перспектив в цілому 2026 року, я думаю досить обережно щодо будь-яких оцінок. Тому що на сьогоднішній момент ми перебуваємо в стадії постійної турбулентності: від гойдалок, що завтра нас очікує мирна угода, припинення вогню й інші позитивні речі, які формують відповідні очікування, до абсолютно песимістичних настроїв та очікувань щодо нових масових обстрілів, які були буквально останній тиждень, постійних атак, чергових наступів», — пояснив глава Мінфіну.

Він додав, що «максимальної несприятливості» додає й той факт, що відкрита навесні 2023 року програма розширеного фінансування з МВФ має закінчитись в першому кварталі 2027 року.

«Відповідно це означає певну компресію наших фіскальних можливостей», — наголосив міністр.

Він зазначив, що з урахуванням цього Україна активно веде діалог з міжнародними партнерами про те, що війна продовжується й треба забезпечити фінансування на 2026 рік та перспективу.

Марченко нагадав, що на останній травневій зустрічі з міністрами фінансів G7 він підняв питання про необхідність фінансування Збройних сил України на системній постійній основі.

«Зараз це обговорюється. Звичайно, це до лідерів питання, які також це рішення постійно піднімають та обговорюють. Але я думаю, що під час таких обговорень ми вийдемо на досить правильний результат. По крайній мірі, в мене є очікування, що це може так бути», — сказав міністр.

За його словами, питання досить ще сире та чутливе для того, щоб його обговорювати на загальних платформах. «Йде мова, що крім зброї, нам треба системне рішення для фінансування наших Збройних сил», — ще раз пояснив Марченко.

Нагадаємо

Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік складає також біля $39 млрд, з яких наразі підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
zevs1
zevs1
2 червня 2025, 11:35
#
Для простых Украинцев что-то будет сделано этим правительством или дальше будет щимить простых людей ради собственной наживы .
+
+12
Mini Mi
Mini Mi
2 червня 2025, 12:03
#
Да, удивительно как один мелкий диктатор, «Вовочка» что так и не вырос продолжает класть простых людей сотнями тысяч только ради того чтобы посидеть у власти подольше.
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0
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
2 червня 2025, 12:05
#
О как кцапским говнячком пропагандистским понесло. Хорошо хоть комент про 40 фублей удалило мудло. Или ты о ком, чудо?
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