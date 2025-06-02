НБУ у травні збільшив продаж валюти з резервів до $2,93 мільярда

Національний банк у травні збільшив чистий продаж доларів із резервів для стабілізації курсу гривні , довівши його до $2,93 мільярда, проти $2,24 мільярда у квітні. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Обсяги операцій на міжбанку

Протягом травня НБУ продав $2,935 мільярда, тоді як придбав лише $0,001 мільярда. Це свідчить про зростання продажів порівняно з квітнем, коли обсяг був найнижчим за останній рік.

Порівняння з попередніми роками

Для порівняння, у 2024 році НБУ продав на міжбанківському ринку $34,94 мільярда, а купив лише $0,13 мільярда. У 2023 році продажі склали $28,82 мільярда, а покупки — $0,22 мільярда, що також було спрямовано на підтримку гривні.