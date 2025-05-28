Головне за середу: перелік значимих кредитних спілок, Волл-стріт очікує на завершення торгових конфліктів

Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Нацбанку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: «Кредит-союз» (ЄДРПОУ 25204519) та «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).

Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт для запуску банку Укрпошти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити в цілому доопрацьований законопроєкт № 13018-д, який сприятиме запуску «Укрпоштою» власного банку через розвиток фінансової інклюзії.

Волл-стріт очікує на завершення торгових конфліктів

Інвестори на Волл-стріт вважають, що найгірший період торговельної війни, яку розв’язав президент США Дональд Трамп, минув, після новин про зменшення напруги між США та ЄС, що призвело до значного зростання фондових індексів.

За три роки курс впаде до 45,8 грн/$, говорить уряд: чи можна довіряти цій оцінці