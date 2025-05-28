Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт для запуску банку Укрпошти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити в цілому доопрацьований законопроєкт № 13018-д, який сприятиме запуску «Укрпоштою» власного банку через розвиток фінансової інклюзії. Про це пише Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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Новий тип банку

Законопроєкт передбачає створення в Україні банків фінансової інклюзії, які працюватимуть за обмеженою банківською ліцензією. Такі банки обслуговуватимуть фізичних осіб і клієнтів із річним доходом до 5 мільйонів євро, зокрема громадян і мікропідприємства на звільнених територіях, у районах бойових дій і серед соціально вразливих груп.

Мета ініціативи

«Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях», — підкреслив Гетманцев.

Клієнти та послуги

Банки фінансової інклюзії зможуть надавати послуги фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам влади й місцевого самоврядування.