Волл-стріт очікує на завершення торгових конфліктів

Інвестори на Волл-стріт вважають, що найгірший період торговельної війни, яку розв’язав президент США Дональд Трамп, минув, після новин про зменшення напруги між США та ЄС, що призвело до значного зростання фондових індексів. Про це пише WSJ.

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Ринкове зростання

У вівторок 27 травня індекс S&P 500 зріс на 2%, показавши найбільший одноденний приріст із 12 травня, коли скасування тарифів між США і Китаєм спричинило ще значніший підйом. Індекс Dow Jones Industrial Average додав 741 пункт, або 1,8%, Nasdaq Composite піднявся на 2,5%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,432% на тлі зростання ринку облігацій.

Попередні коливання

Раллі сталося після складного тижня для S&P 500, найгіршого з квітня, коли Трамп анонсував нові 50% тарифи на товари з ЄС і попередив Apple про збори на iPhone іноземного виробництва, що призвело до тижневого падіння індексів більш ніж на 2%.

Економічні фактори

Позитивний настрій підтримали економічні дані: у травні зросла споживча довіра за даними Conference Board, а попит на товари тривалого використання у квітні знизився менше, ніж очікували експерти.