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27 травня 2025, 15:32

Вклади ФОПів становлять 11% від загального обсягу депозитів фізосіб

Станом на 1 травня 2025 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11%. Сума їх вкладів склала 157 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 травня 2025 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11%.
Фото: НБУ

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Зазначається, що ці показники залишаються стабільними протягом останніх місяців.

У Фонді зауважують, що кошти ФОПів, як і вклади звичайних громадян, захищені гарантіями Фонду. Це стосується як поточних банківських рахунків підприємців, так і інших рахунків, які вони відкривають для особистих потреб. На час воєнного стану діє 100% відшкодування коштів фізичних осіб-підприємців у разі банкрутства банку.

«І це — один із кроків Фонду в напрямі наближення до норм і практик Європейського Союзу, якими передбачено гарантування вкладів не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Тобто в разі неплатоспроможності банку підприємець може розраховувати на відшкодування від Фонду, що надважливо для мікро й малого бізнесу з точки зору впевненості підприємців-фізосіб у збереженні своїх коштів», — зазначила заступниця директорки-розпорядниці Фонду Вікторія Степанець.

Читайте також: Відкрили ФОП? — обираємо банк: які умови пропонують банки приватним підприємцям

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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