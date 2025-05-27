Вклади ФОПів становлять 11% від загального обсягу депозитів фізосіб

Станом на 1 травня 2025 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11%. Сума їх вкладів склала 157 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Зазначається, що ці показники залишаються стабільними протягом останніх місяців.

У Фонді зауважують, що кошти ФОПів, як і вклади звичайних громадян, захищені гарантіями Фонду. Це стосується як поточних банківських рахунків підприємців, так і інших рахунків, які вони відкривають для особистих потреб. На час воєнного стану діє 100% відшкодування коштів фізичних осіб-підприємців у разі банкрутства банку.

«І це — один із кроків Фонду в напрямі наближення до норм і практик Європейського Союзу, якими передбачено гарантування вкладів не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Тобто в разі неплатоспроможності банку підприємець може розраховувати на відшкодування від Фонду, що надважливо для мікро й малого бізнесу з точки зору впевненості підприємців-фізосіб у збереженні своїх коштів», — зазначила заступниця директорки-розпорядниці Фонду Вікторія Степанець.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2025 року.