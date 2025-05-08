Сьогодні на один новий ФОП припадає 1,5 закритих — Опендатабот

Майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2024 року. На один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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До порівняння, минулоріч відкривалось більше малих бізнесів, ніж закривалось. Найпопулярніша галузь серед нових підприємців — роздрібна торгівля: її обрали майже чверть новостворених фопів.

81 928 фопів відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 фопів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 фопів більше, ніж закрилось.

Чверть всіх нових фопів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 фопів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля — 6 216 нових підприємців.

Найбільше фопів цьогоріч зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%. Наслідує Дніпропетровщина — 7,8 тисячі (9.6%) та Львівщина — 6,1 тисячі (7.6%).

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових фопів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на запит Опендатаботу зауважив, що сплеск закриттів фопів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

На його думку, зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання фопів замість найманих працівників.

Фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман вважає, що ці зміни переважно вплинули на так званих «сплячих фопів» — тобто людей, які не вели активно підприємницьку діяльність, або робили це епізодично. Водночас для фопів, що працювали та мали обіги й прибуток, нічого істотно не змінилось.