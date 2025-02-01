Банда росіян викрала українця на Балі та через тортури змусила віддати криптоактиви на $214 тисяч

Поліція Балі веде розслідування щодо звинувачення у викраденні та пограбуванні громадянина України групою з дев'яти громадян рф, які силою змусили українця передати криптовалюту на суму $214 429. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на слова головного комісара Аріасанді.

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«Цю справу наразі розслідує Кримінально-розшуковий відділ поліції Балі», — зазначив Аріасанді.

Деталі

За даними поліцейського звіту, інцидент стався ще 15 грудня 2024 року в районі Південний Кута регіону Бадунг. Українець Ігор Єрмаков, та його водій їхали на автомобілі BMW, коли раптом їх авто заблокували дві інші машини спереду та ззаду.

Четверо чоловіків у масках, озброєні ножами, молотками та пістолетами, змусили його та водія вийти, після чого одягли їм кайданки та зав’язали очі.

Потім потерпілих відвезли до вілли, де зловмисники забрали мобільний телефон українця, побили його та змусили переказати свої криптовалютні активи з рахунку Binance на два рахунки, підконтрольні злочинцям.

Унаслідок нападу в Єрмакова діагностовано травму правого вуха, обох зап’ясть. Також він отримав численні синці.

Аріасанді зазначив, що поліція розглядає цю справу як пріоритетну і працює над ідентифікацією та арештом підозрюваних.