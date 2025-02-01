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1 лютого 2025, 16:13

Банда росіян викрала українця на Балі та через тортури змусила віддати криптоактиви на $214 тисяч

Поліція Балі веде розслідування щодо звинувачення у викраденні та пограбуванні громадянина України групою з дев'яти громадян рф, які силою змусили українця передати криптовалюту на суму $214 429. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на слова головного комісара Аріасанді.

Поліція Балі розслідує звинувачення у викраденні та пограбуванні громадянина України групою з дев'яти громадян рф, які силою змусили українця передати криптовалюту на суму $214 429.
Фото: pixabay.com

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«Цю справу наразі розслідує Кримінально-розшуковий відділ поліції Балі», — зазначив Аріасанді.

Деталі

За даними поліцейського звіту, інцидент стався ще 15 грудня 2024 року в районі Південний Кута регіону Бадунг. Українець Ігор Єрмаков, та його водій їхали на автомобілі BMW, коли раптом їх авто заблокували дві інші машини спереду та ззаду.

Четверо чоловіків у масках, озброєні ножами, молотками та пістолетами, змусили його та водія вийти, після чого одягли їм кайданки та зав’язали очі.

Потім потерпілих відвезли до вілли, де зловмисники забрали мобільний телефон українця, побили його та змусили переказати свої криптовалютні активи з рахунку Binance на два рахунки, підконтрольні злочинцям.

Унаслідок нападу в Єрмакова діагностовано травму правого вуха, обох зап’ясть. Також він отримав численні синці.

Аріасанді зазначив, що поліція розглядає цю справу як пріоритетну і працює над ідентифікацією та арештом підозрюваних.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
1 лютого 2025, 16:31
#
У Запоріжжі правоохоронці викрили злочинну схему, де батько і старший син, перебуваючи за кордоном, замовили викрадення молодшого, котрий займався криптовалютою, щоб заволодіти його грошима.
Про це повідомила видання Національна поліція України.
«За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів», — йдеться в повідомленні.
Оперативники інсценували викрадення, надсилаючи старшому брату закривавлені фото, аби підтвердити «успіх» операції. Після цього батько звернувся до колишньої дружини з вимогою віддати флешку та перерахувати гроші за звільнення сина. Після отримання доказів замовники передали другий транш «виконавцю».
На даний момент батькові та старшому сину готуються заочні підозри за вимагання, а також матеріали для оголошення їх у розшук. За свої злочини їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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Silumin
Silumin
1 лютого 2025, 16:37
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Шахраям?! Шахраям було б, якби вони його обманом змусили щось переказати на свій рахунок. А якщо це робили, погрожуючи пістолетом та тортурами, то це вже повноцінні розбійники.
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