Головне за понеділок: ВВП, біткоїн та прогноз курсу валют

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році — відповідно до 4,7% з 5,9%. У 2025році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.

Біткоїн пробив позначку у $107 000 вперше з кінця січня