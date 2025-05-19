ЄК погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%, у 2026 — до 4,7%
Головне за понеділок: ВВП, біткоїн та прогноз курсу валют
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році — відповідно до 4,7% з 5,9%. У 2025році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.
Біткоїн пробив позначку у $107 000 вперше з кінця січня
19 травня ціна біткоїна перевищила $107 000, вперше з кінця січня 2025 року, демонструючи позитивну динаміку у звʼязку із зростанням глобальної ліквідності.
Нацбанк не поспішає змінювати курсоутворюючу валюту на євро
Національний банк України поки лише досліджує можливість переходу з долара США на євро як основної курсоутворюючої валюти, але конкретних рішень із цього приводу немає.
Прогноз курсу долара та євро на 19−23 травня: чи є загроза новій девальвації гривні
З огляду на всі події минулого тижня, говорити про повну стабілізацію на міжнародному валютному ринку вочевидь передчасно. 90-денне перемир'я між США та Китаєм у торговельній війні тарифів частково знизило розпал пристрастей і ненадовго повернуло оптимізм на основні ринки. Однак цей позитив незабаром затьмарили інші новини, які безпосередньо позначаться на поведінці пари євро/долар та вартості євровалюти в Україні.
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