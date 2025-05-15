Головне за четвер: Нові облігації у «Дії», біткоїн-резерв та перспективи євро

Світові ринки залишаються заручниками глобальних зрушень у світовій торгівлі, ініційованих Дональдом Трампом. Емоційність прийняття багатьох рішень керівництвом США та заходи у відповідь торгових партерів Штатів додають елемент геополітичної невизначеності, що розхитує світовий валютний ринок.

У «Дію» додали п'ять нових військових облігацій

В «Дію» додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Гетманцев спростував чутки про запуск стратегічного біткоїн-резерву

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в український парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

Україна інтегрується у європейську систему платежів: чи посилять фінмоніторинг

Як зміниться українська банківська реальність після запровадження євросоюзівських стандартів, та чи складнішим буде переказ грошей ЕП розповіла Ольга Черевко, засновниця та керуюча партнерка юридичної компанії GLS. «Мінфін» обрав головне.

Нацбанк продовжує валютну лібералізацію: чи загрожує це курсу гривні

Національний банк зробив черговий крок у валютній лібералізації. «Мінфін» дізнався в учасників ринку, що реально змінилося та чи можуть нові можливості бізнесу виводити валюту негативно вплинути на курс гривні та спровокувати дефіцит валюти.