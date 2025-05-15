У «Дію» додали п'ять нових військових облігацій

В «Дію» додали ще п’ять військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

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Умови нових облігацій

Токмак — ставка 15%, виплата 4 лютого 2026 року;

Соледар — ставка 16,75%, виплата 24 червня 2026 року;

Форос — ставка 16,75%, виплата 3 листопада 2027 року;

Новий Світ — ставка від 16,4%, виплата 14 квітня 2027 року;

Лівадія — ставка від 17,9%, виплата 9 червня 2027 року.

Як це працює

Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів.