«Комітет ВР підтримав ратифікацію Угоди по копалини із США»

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та США. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

Під час засідання комітету 11 голосів було «За», один — утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.

За його словами, наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. Це має відбутись у четвер, 8 травня.

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Як зазначив Железняк, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді;

ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.