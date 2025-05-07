Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та США. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Комітет ВР підтримав ратифікацію Угоди по копалини із США
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Що відомо
Під час засідання комітету 11 голосів було «За», один — утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.
За його словами, наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. Це має відбутись у четвер, 8 травня.
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Як зазначив Железняк, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
- будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді;
- ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).
Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.
Коментарі - 3
Якщо чесно, то вже якось людям пх, нехай краще починають думати як війну завершувати, бо вже люди кажуть як дрони на фронті деінде «економлять», а замість дронів в розвідку посилають людей