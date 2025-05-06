Головне за вівторок: шахрайські повідомлення від імені Ощаду, золото знову зростає

Українцям надходять повідомлення буцімто від імені Ощадбанку про «заборгованість за кредитом». Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. Також шахраї створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови.

Золото досягло двотижневого максимуму

Ціни на золото у вівторок зросли до двотижневого максимуму, оскільки побоювання щодо тарифних планів президента США Дональда Трампа підвищили інтерес до безпечного металу, тоді як інвестори очікують засідання Федеральної резервної системи.

Кількість угод зі злиття та поглинання впала до 20-річного мінімуму через Трампа

Кількість угод зі злиття та поглинання (M&A) у світі у квітні 2025 року знизилася до найнижчого рівня за 20 років — 2330 угод, що стало найгіршим показником із лютого 2005 року.

Власники київських квартир почали підвищувати орендну плату: де винаймати дешевше