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6 травня 2025, 20:00

Головне за вівторок: шахрайські повідомлення від імені Ощаду, золото знову зростає

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Джерело: Мінфін
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