Золото досягло двотижневого максимуму

Ціни на золото у вівторок зросли до двотижневого максимуму, оскільки побоювання щодо тарифних планів президента США Дональда Трампа підвищили інтерес до безпечного металу, тоді як інвестори очікують засідання Федеральної резервної системи. Про це пише Reuters.

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Зростання ціни

На ранок ціна на спотове золото зросла на 0,9% до 3362,69 долара за унцію після досягнення найвищого рівня з 22 квітня на початку сесії.

Ф'ючерси на золото в США зросли на 1,5% до 3370,40 доларів.

«Ціни на золото мають суттєве зростання на початку цього тижня, оскільки інвестори повертаються до безпечного активу, щоб захищатися від волатильності портфеля на тлі поновлених побоювань щодо тарифів Дональда Трампа», — сказав ринковий стратег IG Єап Джун Рон.

У неділю Трамп оголосив про 100% мито на фільми, вироблені за кордоном, але розкрив мало деталей про те, як саме працюватиме таке мито.

У понеділок він заявив, що має намір оголосити про фармацевтичні тарифи протягом наступних двох тижнів.

Рішення ФРС

Інвестори уважно стежать за рішеннями ФРС щодо процентної ставки та коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати підказки щодо траєкторії ставки центрального банку.

«ФРС утримує свою облікову ставку в діапазоні 4,25%-4,50% з минулого грудня. «Будь-які «голубині» сигнали можуть надати подальшу підтримку золоту, посилюючи його ширший зростаючий імпульс», — сказав Ронг.

ФРС, безсумнівно, залишить ставки незмінними в середу, але це засідання може бути останнім, де результат буде настільки однозначним, враховуючи, що тарифи Трампа кидають тінь невизначеності на економічні перспективи, йдеться в повідомленні Reuters.

«Перед скороченням ставки представники ФРС захочуть побачити дані з ринку праці та інші достовірні дані. Ми вважаємо, що це займе кілька місяців, і тому очікуємо трьох скорочень на 25 базисних пунктів у липні, вересні та жовтні», — заявили в Goldman Sachs.