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6 травня 2025, 17:02

Кількість угод зі злиття та поглинання впала до 20-річного мінімуму через Трампа

Кількість угод зі злиття та поглинання (M&A) у світі у квітні 2025 року знизилася до найнижчого рівня за 20 років — 2330 угод, що стало найгіршим показником із лютого 2005 року. Про це пише Reuters із посиланням на дані Dealogic.

Кількість угод зі злиття та поглинання (M&A) у світі у квітні 2025 року знизилася до найнижчого рівня за 20 років — 2330 угод, що стало найгіршим показником із лютого 2005 року.

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Вплив тарифів

Торгова війна, розпочата Дональдом Трампом 2 квітня, спричинила волатильність ринків і скорочення угод. «Банкіри та генеральні директори гальмують угоди зі злиття та поглинання після того, як президент США Дональд Трамп розпочав глобальну торгову війну», — зазначає видання. Загальна вартість M&A у світі склала $243 мільярда — на 54% менше, ніж у березні, і на 20% нижче середньомісячного показника за 20 років. У США кількість угод впала до 555 — мінімум із травня 2009 року.

Наслідки для ринку

Невизначеність призвела до скасування IPO, зокрема такими компаніями, як Chime і StubHub. Банкіри рекомендують клієнтам відкласти угоди до прояснення політики США. Падіння кількості угод перевищило навіть показники часів фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19. Проте великі угоди, як-от купівля Global Payments за $24,25 мільярда, дещо пом’якшили спад.

Секторальні особливості

Технологічний сектор залишається відносно стійким: на нього припало 40% від $600 мільярдів угод у США цього року. «Технологічні угоди залишаються вигідними на тлі невизначеності щодо мит», — зазначає Reuters. За словами Кевіна Кокса з Citi, телекомунікації, ЗМІ, нафтогазовий сектор і комунальні послуги зазнали меншого впливу, тоді як промисловість, охорона здоров’я та окремі технологічні компанії зіткнулися з серйозними змінами.

Джерело: Мінфін
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