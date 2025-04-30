Ціни на газ в Україні вперше за рік обігнали європейські

В Україні ціни на природний газ в Україні вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі. Про це повідомляє ExPro Daily Gas.

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Згідно з котируваннями Natural gas ExPro, ціни на ресурс квітня (UA-VTP-CM) в Україні у вівторок становили близько 19 150 грн/тис. куб м (з ПДВ) або 31,8 євро/MWh, в той час, як спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили 31,5 євро/MWh.

Вперше з 1 травня 2024 року ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув 0,3 євро/MWh на користь українських цін. Різниця не враховує вартість транспортування газу до України.

Причини змін цін

Зазначається, що така ситуація склалася передусім внаслідок тенденцій останнього тижня. Ціни на природний газ у Європі протягом останнього тижня знижувалися на фоні теплої погоди та стабільних постачань газу.

Водночас газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, в тому числі від державних компаній, як Нафтогаз та Оператор ГТС України. З іншої сторони, обсяги пропозиції на ринку скоротилися, оскільки Укрнафта припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для Нафтогазу в рамках ПСО.

Імпорт газу

Поки що спред між цінами на газ у Європі та Україні замалий для відновлення комерційного імпорту природного газу до України приватними компаніями, оскільки він не покриває вартість доставки газу з Європи до України.

Водночас якщо тенденція збережеться, трейдери можуть розпочати імпорт газу для його реалізації на українському ринку. Весь природний газ у квітні імпортує НАК «Нафтогаз України» — 8,6 млн куб м на добу в останні дні.

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Нагадаємо

За оцінками Нафтогазу, до початку опалювального сезону Україна має імпортувати 4−4,5 млрд куб м природного газу. Не виключено, що при сприятливому спреді, частину цього ресурсу можуть імпортувати приватні компанії.

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 270 млн євро для формування стратегічних запасів газу, а Норвегія доповнить це фінансування грантом у 140 млн євро під державні гарантії.