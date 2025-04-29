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29 квітня 2025, 18:31

Україна втратила близько половини газовидобутку через атаки росії — Шмигаль

Цієї зими росія завдала низку масштабних ударів по українській газовидобувній інфраструктурі, внаслідок чого Україна втратила майже 50% від всього видобутку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня.

Цієї зими росія завдала низку масштабних ударів по українській газовидобувній інфраструктурі, внаслідок чого Україна втратила майже 50% від всього видобутку.
Фото: kmu.gov.ua

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За його словами, попри атаки рф, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів газом, і наразі триває робота над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту.

Шмигаль заявив, що з початку 2025 року вже законтрактовано 1,5 млрд кубометрів газу, а ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу Нафтогаз закупить у польської компанії Orlen.

«Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму», — зазначив прем'єр.

Крім того, Кабмін ухвалив рішення для прискорення українського газовидобутку.

«Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об'єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 270 млн євро для формування стратегічних запасів газу, а Норвегія доповнить це фінансування грантом у 140 млн євро під державні гарантії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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