Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 270 млн євро для формування стратегічних запасів газу, а Норвегія доповнить це фінансування грантом у 140 млн євро під державні гарантії. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
ЄБРР надає Україні кредит на 270 мільйонів євро для закупівлі газу
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Відповідну угоду 25 квітня у Вашингтоні підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
«Це дозволить НАК „Нафтогаз України“ імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону», — йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій.
«У державному секторі разом реалізуємо 12 проєктів, у тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури», — зазначив глава уряду.
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Крім цього, сторони обговорили перспективи подальшої співпраці у сфері розподіленої генерації, відбудови гідроенергетики, газовидобутку і транспорту, також підтримку приватного сектору, зокрема малого і середнього бізнесу.
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