Китай скасував тарифи у 125% на етан зі США

Китай скасував додаткове мито у розмірі 125% на імпорт етану зі Сполучених Штатів, запроваджене на початку квітня. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

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Що відомо

Цей захід знизить навантаження на китайські підприємства, що закуповують американський етан для нафтохімічної промисловості, а також створить можливості для реалізації зрідженого природного газу — побічного продукту видобутку сланцевого газу в США.

За інформацією агентства, тарифні обмеження на етан було знято протягом останніх днів. Офіційного оголошення про це рішення поки що немає.

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Нагадаємо

Китай купує майже половину експорту етану зі США, що досяг рекордних 492 000 барелів на день у 2024 році. Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що експорт етану зі США збільшиться до 530 000 барелів на день у 2025 році та до 630 000 барелів на день у 2026 році.

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