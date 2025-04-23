Трамп планує пом’якшити тарифи для Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво знизити мита на імпорт товарів із Китаю, хоча повністю їх не скасує. Про це пише CNN.

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Зміна риторики щодо мит

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп зазначив: «Ставка в 145% надто висока, і вона не залишиться на такому рівні. Вона буде значно нижчою, але не нульовою». Нинішні мита на рівні 145% фактично створюють торговельне ембарго між США та Китаєм, що ускладнює економічні відносини.

Позиція адміністрації США

Міністр фінансів США Скотт Бессент на закритій конференції, організованій JP Morgan Chase, заявив, що нинішня торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною. За його словами, адміністрація прагне до деескалації конфлікту в найближчій перспективі. Бессент також підкреслив, що мета мит — не припинити торгівлю, а відновити її баланс. Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Відповідь Китаю

Китай, зі свого боку, вдався до заходів, спрямованих на ключові американські галузі. Зокрема, Пекін обмежив показ голлівудських фільмів на своїй території та повернув до США щонайменше два літаки Boeing, які призначалися для китайських авіакомпаній. Ці кроки демонструють готовність Китаю відповідати на торговельний тиск.