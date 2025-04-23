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23 квітня 2025, 12:10

Трамп планує пом’якшити тарифи для Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво знизити мита на імпорт товарів із Китаю, хоча повністю їх не скасує. Про це пише CNN.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво знизити мита на імпорт товарів із Китаю, хоча повністю їх не скасує.

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Зміна риторики щодо мит

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп зазначив: «Ставка в 145% надто висока, і вона не залишиться на такому рівні. Вона буде значно нижчою, але не нульовою». Нинішні мита на рівні 145% фактично створюють торговельне ембарго між США та Китаєм, що ускладнює економічні відносини.

Позиція адміністрації США

Міністр фінансів США Скотт Бессент на закритій конференції, організованій JP Morgan Chase, заявив, що нинішня торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною. За його словами, адміністрація прагне до деескалації конфлікту в найближчій перспективі. Бессент також підкреслив, що мета мит — не припинити торгівлю, а відновити її баланс. Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Відповідь Китаю

Китай, зі свого боку, вдався до заходів, спрямованих на ключові американські галузі. Зокрема, Пекін обмежив показ голлівудських фільмів на своїй території та повернув до США щонайменше два літаки Boeing, які призначалися для китайських авіакомпаній. Ці кроки демонструють готовність Китаю відповідати на торговельний тиск.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 квітня 2025, 12:13
#
Наголосував мудрий американський нарід.
+
+60
bonv
bonv
23 квітня 2025, 12:23
#
Дістали вже ці клоуни при владі…
+
0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 12:26
#
А що сталося? Немає карт у Трампа?
+
+15
Lamo
Lamo
23 квітня 2025, 12:36
#
Хлопчик обпісявся… очікувано, але думав він довше протримається.
+
+15
3212242
3212242
23 квітня 2025, 13:00
#
Наразі найбільшим досягненням цього «діяча» є локальне перейменування Мексиканської затоки) Дуже потужно!
+
0
Lamo
Lamo
23 квітня 2025, 16:10
#
Ну це може буде його сама довготривала зміна — до наступних виборів.
Хоча ні - довіру до штатів у будь-якому питанні він підірве набагато на довше.
+
+15
TAN72
TAN72
23 квітня 2025, 13:32
#
Что ж ты фраер здал назад 😂
+
+15
Dimamizdm1
Dimamizdm1
23 квітня 2025, 13:45
#
CNN-обычная желтая помойка, пишет аналогично тому, что у вас на заборе пишут
+
0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 13:55
#
Ти так і не відповів наскільки схуд твій 401к завдяки цьому діячу
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
23 квітня 2025, 14:13
#
Мне до пенсии ещё ой как далеко, и, в отличие от некоторых я не вкладываю деньги в мыльный пузырь под названием, фондовый рынок", у меня есть такая опция, выбирать, как распоряжаться средствами накопительной пенсии.
+
0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 14:35
#
Пхах, ну, вітаю тебе з тим що грошей в тебе стало менше. А таком ж з тим що ти не зробив з цього висновки.
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