За перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів. Це на 27% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
29 квітня 2025, 10:47
Імпорт електромобілів до України зріс на 27%
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Ринок електромобілів
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.
З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. — вживані (+34%).
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Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
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Джерело: Мінфін
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