Імпорт електромобілів до України зріс на 27%

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Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.

З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. — вживані (+34%).

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Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).

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