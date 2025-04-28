Авторинок України у першому кварталі 2025 року скоротився в усіх сегментах

У першому кварталі 2025 року на українському авторинку в сегменті легкових автомобілів зафіксовано зниження активності за всіма основними напрямами. Про це свідчать дані, оприлюднені Інститутом досліджень авторинку.

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На внутрішньому ринку перепродажів сервісні центри МВС зареєстрували майже 213 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків, що на 17,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвищу активність у цьому сегменті продемонстрували Київська область, місто Київ та Дніпропетровська область. Найменшу — Донецька і Херсонська області через часткову окупацію та близькість до лінії фронту.

Імпорт вживаних автомобілів також продемонстрував зменшення: протягом січня-березня було вперше зареєстровано 52,2 тисячі легковиків із-за кордону, що на 11,6% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Лідером за кількістю перших реєстрацій стала Львівська область, далі йдуть Київ та Київська область. Найнижчі показники зафіксовані у Донецькій і Херсонській областях.

Щодо ринку нових легковиків, то в першому кварталі українці та підприємства придбали 14,3 тисячі автомобілів, що на 16,5% менше за торішній показник. У середньому автосалони продавали близько 4,8 тисячі машин на місяць.

Лідером продажів традиційно залишилася столиця, далі — Київська та Дніпропетровська області. Найнижчі результати знову зафіксовані у Херсонській та Донецькій областях.