Головне за понеділок: падіння попиту на валюту, іпотека зростає

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року та січні поточного року. Після цього він знижується. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в березні 2025 року, становив $1,059 млрд. Це на 2,2% менше, ніж у лютому.

НБУ назвав дві основні схеми виведення валюти за кордон

Основними схемами виведення валюти за кордон є неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт.

Іпотечне кредитування у лютому зросло на 7%. Де видано найбільше кредитів

Банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн, що на 7% перевищує обсяги січня. Як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла єОселя.

Курсовий прогноз із 28 квітня до 2 травня: чи продовжить долар зростати цього тижня