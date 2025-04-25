Золото дешевшає на тлі сигналів про послаблення напруги в торгівлі між США та Китаєм

Ціни на золото втратили понад 1% у п’ятницю, 25 квітня, та рухаються до тижневого зниження на тлі сигналів про можливу деескалацію торговельної війни між США та Китаєм. Зокрема через новину, що Китай розглядає можливість скасування мит на деякі американські товари. Про це повідомляє Reuters.

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Ціна на спотове золото знизилася на 1,5% — до $3 299,69 за тройську унцію станом на 11:30 за київським часом. Ф'ючерси на золото в США втратили 1,1%, опустившись до $3 310,20.

Зазначається, що на ціни на золото також вплинуло зростання долара США. Крім того, європейські акції зросли після повідомлення ЗМІ про те, що Китай розглядає скасування мит на деякі американські товари.

«Торгова угода між США та Китаєм може стати причиною зниження ціни золота до $3 000 за тройську унцію або нижче, в залежності від інших чинників, що впливають» — сказав аналітик MarketPulse від OANDA Зайн Вавда.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 22 квітня ціни на золото вперше в історії перевищили $3 500 за тройську унцію.