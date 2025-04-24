Головне за четвер: Курс валют, законопроєкт про віртуальні активи та як створити фінансову подушку

Останніми тижнями долар активно знижується щодо кошика основних валют, євро — зростає. І що довше зберігається така ситуація, то активніше обговорюється у ЗМІ тема можливого закінчення ери гегемонії долара. Зміни валютного світопорядку, що почалися, торкнуться і мільйонів українців, які звикли вимірювати рівень свого добробуту в «зелених». Про перспективи долара та євро в Україні поговоримо докладніше.

Податковий комітет підтримав законопроєкт про регулювання та оподаткування криптовалют

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Війна та тарифні війни: як створити фінансову подушку в нових умовах

Війна вже наочно довела тисячам українців, що фінансова подушка безпеки у наші дні є критично необхідною. Глобальна перебудова світових економічних розкладів, яку розпочав Дональд Трамп, дає ще один сигнал не просто створити власний резервний фонд, а й «підігнати» його структуру під поточні реалії.

Україна не домовилася з інвесторами про реструктуризацію боргу. Перемовини продовжать

Уряд України і представники спеціального комітету власників ВВП-варантів обмінялися варіантами реструктуризації зобов’язань, але не дійшли згоди щодо спільного рішення.

Геополітичні зміни Трампа вдарять по гривні. Прогноз курсу валют з 24 по 30 квітня (відео)

Дональд Трамп продовжує робити майже щоденно гучні заяви, які лякають інвесторів та загрожують глобальним переділом усієї світової фінансової системи, яка багато десятиліть трималася саме на пануванні долара США. Нещодавні «наїзди» Трампа на главу Федрезерва США Джерома Пауелла з відвертими натяками на бажання його прибрати з цієї посади призвели до чергового обвалу ринків. Фінансовий аналітик Олексій Козирев дав прогноз, яким буде курс долара та євро в період з 24 по 30 квітня.