Геополітичні зміни Трампа вдарять по гривні. Прогноз курсу валют з 24 по 30 квітня (відео)

Дональд Трамп продовжує робити майже щоденно гучні заяви, які лякають інвесторів та загрожують глобальним переділом усієї світової фінансової системи, яка багато десятиліть трималася саме на пануванні долара США.

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Нещодавні «наїзди» Трампа на главу Федрезерва США Джерома Пауелла з відвертими натяками на бажання його прибрати з цієї посади призвели до чергового обвалу ринків.

Фінансовий аналітик Олексій Козирев дав прогноз, яким буде курс долара та євро в період з 24 по 30 квітня.