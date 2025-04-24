Дональд Трамп продовжує робити майже щоденно гучні заяви, які лякають інвесторів та загрожують глобальним переділом усієї світової фінансової системи, яка багато десятиліть трималася саме на пануванні долара США.
24 квітня 2025, 18:36
Геополітичні зміни Трампа вдарять по гривні. Прогноз курсу валют з 24 по 30 квітня (відео)
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Нещодавні «наїзди» Трампа на главу Федрезерва США Джерома Пауелла з відвертими натяками на бажання його прибрати з цієї посади призвели до чергового обвалу ринків.
Фінансовий аналітик Олексій Козирев дав прогноз, яким буде курс долара та євро в період з 24 по 30 квітня.
Джерело: Мінфін
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