Вклади українців у банках перевищили 1,39 трильйона гривень на початок квітня

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 квітня 2025 року досягла 1 392,8 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб .

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Вклади українців

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року: вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті — 500,0 млрд грн.

Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів — 156,6 млрд грн.

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Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Нагадаємо

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.