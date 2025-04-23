Головне за середу: прогноз МВФ, ціни на газ
Економічне зростання України в 2024 році досягло 3,5%, тоді як прогноз на 2025 рік становить лише 2,0%, що в обох випадках є помітно нижчим за очікування, оприлюднені МВФ у листопаді минулого року. Про це йдеться в новому Огляді світової економіки.
Оподаткування криптовалют: Железняк розкрив подробиці нового законопроєкту
Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня.
Ціна на газ для населення залишається незмінною ще рік — Нафтогаз
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів.
Достроковий продаж ОВДП: чи можна на цьому заробити
ОВДП міцно закріпились серед найпопулярніших інвестиційних інструментів в українців. Водночас заробляти можна не лише на їх придбанні, а й на продажі. Чому це можливо, та до яких додаткових витрат варто готуватись, розбирався «Мінфін».
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