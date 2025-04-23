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23 квітня 2025, 13:57

Оподаткування криптовалют: Железняк розкрив подробиці нового законопроєкту

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня. Перший заступник голови цього комітету Ярослав Железняк пояснив деталі законопроєкту та розказав, яким буде оподаткування криптовалют.

Законопроєкт про регулювання віртуальних активів розглядатиме Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 25 квітня.
Фото: pixabay.com

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Він зазначив, що законопроєкт, ймовірно, буде підтримано на рівні Комітету. Водночас уточнив, що це ще не остаточна редакція документа.

«Це не фінальна версія. Усе ще буде обговорюватися, депутати вноситимуть свої правки. У нас усе ще триває дискусія з Міжнародним валютним фондом», — заявив Железняк.

Мета законопроєкту — внесення суттєвих змін до чинного українського законодавства про криптовалюти та Податкового кодексу. Як зазначив Железняк, новий документ фактично кардинально переглядає підхід до регулювання, визначений у законі «Про віртуальні активи», ухваленому у 2022 році.

Зокрема, документ містить положення про впровадження додаткових норм, які набуватимуть чинності поступово.

«Наше криптовалютне законодавство адаптоване до такого, яке діє в ЄС… Друге — змінюється регулятор. Якщо відразу йшлося про те, що це буде Комісія з цінних паперів та фондового ринку, то тепер, найімовірніше, це буде Нацбанк України. Але в законопроєкті написано, що вирішуватиме Кабінет міністрів України», — підкреслив Железняк.

За його словами питання про розподіл повноважень з нагляду за крипторинком, включно з ліцензуванням і регулюванням, буде вирішуватися до другого читання законопроєкту.

Оподаткування

Важливим елементом оновленого законопроєкту є норми, що регулюють оподаткування операцій із криптовалютами.

«Пропонується умовно загальна система оподаткування, але з певними винятками. Буде, умовно кажучи, спеціальний режим для фізичних та юридичних осіб. Податок стягується з прибутку за підсумками року, це фінальна вартість мінус початкова. Обмін між своїми гаманцями не оподатковується. Також збір не стягується з прибутку в розмірі однієї мінімальної зарплати», — пояснив Железняк.

Він зазначив, що до кінця 2026 року для фізичних осіб діятиме пільгова ставка ПДФО — 5%, як раніше повідомляв Гетманцев. Після цього вона зросте до 18% ПДФО та 5% військового збору. Відповідальність за декларування доходів і сплату податків покладатиметься на громадян.

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Що стосується юридичних осіб, то для них передбачено аналогічний механізм оподаткування, як і на ринку цінних паперів. Водночас компаніям, що працюють у рамках правового режиму «Дія.City», буде заборонено здійснювати операції з криптовалютами.

«Як я вже заявляв раніше, ми ввели вкрай спрощену систему. Тому до більшості криптоактивів податок на додану вартість застосовуватися не буде. Виняток — це NFT і ті токени, які підтверджують право на майно», — розповів Железняк, говорячи про ПДВ.

Постачальники послуг, зокрема криптобіржі, будуть зобов’язані передавати інформацію до Державної податкової служби України. У разі недотримання цього обов’язку передбачено накладення штрафних санкцій.

«Спрощеної системи оподаткування для криптовалют не буде», — підкреслив Железняк.

Крім того, законопроєкт запроваджує основну класифікацію криптоактивів, розділену на три групи. За його словами, такий підхід обрано для того, щоб спростити запуск законопроєкту в дію — надмірна деталізація у визначеннях криптовалют лише ускладнила б цей процес.

Схвалення законопроєкту

«Після цього законопроєкт буде винесено в зал, де його ухвалять у першому читанні. Потім настане тривалий період його доопрацювання. Дуже тривалий. Тому я не вважаю, що білль ухвалять протягом кількох місяців. У нас досі триває дискусія з НБУ і МВФ, оскільки вони просили навіть перше читання відкласти до 1 жовтня», — сказав Железняк.

Він впевнений, що його законопроєкт ухвалять у цьому році.

Железняк наголосив, що наразі йдеться лише про перше читання, тож законопроєкт ще буде доопрацьований. Тому, за його словами, не варто сприймати поточну редакцію документа як остаточну та незмінну.

Водночас це не стосується питання оподаткування — на його думку, в цій частині суттєвих змін не передбачається.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

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0
Я_ __
Я_ __
23 квітня 2025, 14:03
#
«Постачальники послуг, зокрема криптобіржі, будуть зобов’язані передавати інформацію до Державної податкової служби України. У разі недотримання цього обов’язку передбачено накладення штрафних санкцій.»

Мм, прикольно, binance, coinbase, okx, bybit — дуже перелякалися)) а українську біржу kuna вже витіснили благополучно з країни, так само Нігерія чи хтось там з Африки хоче багато грошей з binance, ну всі хочуть поживитися на халяву успіхами криптобірж, і що?)
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0
yarg
yarg
23 квітня 2025, 14:35
#
«куна» не була українською. Вона була зареєстрована в якихось бебенях типу литви чи молдавії.

їто не буде платити — той не буде працювати. все просто.
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0
bonv
bonv
23 квітня 2025, 14:05
#
Втрати хто буде покривати і який відсоток?
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0
yarg
yarg
23 квітня 2025, 14:36
#
Ну… квартиру продасте. почки… цим і покриєте. Все як всюди.
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0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 14:37
#
Ти сам будеш покривати свої втрати. Інвестування має ризики, це написано на сайті будь якої поважної криптобіржі.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 квітня 2025, 14:20
#
Просто хотят денег.
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0
yarg
yarg
23 квітня 2025, 14:36
#
Ні. вселенського щастя…
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0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 14:38
#
Просто хочуть щоб люди платити податки.
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+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 квітня 2025, 14:50
#
Для того чтоб люди платили налоги — нужно чтоб налоговая служба, налоговая система а так же штрафы становились адекватными . А так это игры в догонялки .

Народ поиграет чуть чуть , наслушается и разбегается . от 52 млн Украины осталось 26−28 млн .

на экономике дожития не уехать , нужна экономика развития . Потому повторюсь кратко —

Просто хотят денег
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yarg
yarg
23 квітня 2025, 15:24
#
Оужас. осталось 26 миллионов. Разбежались…
по правде говоря — разбежалось миллиона 2−3 .
остальных аннексировала россия или просто было сокращение рождаемости , характерное для всех развитых стран.

экономика дожития — это в США. нам до нее далеко.
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 квітня 2025, 15:56
#
Мы уже развитая страна :-) ? фантазиям нет границ . А ну какая страна из развитых сократилась ВДВОЕ ? Мне известны с таким уровнем — латвия , литва , эстония .

да , 26−28 млн включает и выехавших и оккупированных (до 6 млн) и выехавших (новых 6 млн) .

А перспектива «развитой страны» — это 10 млн через 30 лет + 20 млн мигрантов которых еще надо привлечь .

Не важно как стало меньше людей — не родилось или свалило , это говорит о токсичности среды . Она отравляет . И это экономика ДОЖИТИЯ . Вся логика построена на ДОЖИТИЕ .

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