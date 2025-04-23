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23 квітня 2025, 9:17

Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову ФРС Пауелла

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Я не хочу говорити про це, тому що у мене немає наміру звільняти його», — заявив Трамп журналістам у Білому домі.
Фото: reuters.com

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Я не хочу говорити про це, тому що у мене немає наміру звільняти його», — заявив Трамп журналістам у Білому домі.

«Я б хотів, щоб він був більш активним у реалізації своєї ідеї про зниження відсоткових ставок. Зараз найкращий час для зниження відсоткових ставок», — зазначив президент США.

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Нагадаємо

Раніше Трамп заявляв, що має повноваження звільнити главу Федеральної резервної системи, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.

У пості в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Пауелла «великим невдахою», заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.

«Багато хто закликає до попереджувального зниження ставок», — написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти та більшість «інших речей» знижуються.

«При тому, що ці ціни так добре опускаються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але можливо уповільнення економіки, якщо пан „Занадто Пізно“, великий невдаха, не знизить ставки зараз», — написав Трамп.

Минулого тижня він назвав Пауелла «паном Запізно», заявивши, що глава ФРС завжди спізнюється зі пом'якшенням політики.

Незадовго до цього Пауелл заявив, що імпортні мита, що вводяться Трампом, можуть уповільнити зростання економіки США і прискорити інфляцію, але Федрезерв поки не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) опустив ключові ставки вже сім разів.

З літа минулого року ЄЦБ знизив ставки на 1,5 відсоткового пункту, ФРС — на 1 в.п. Наступне засідання Федрезерву пройде 6−7 травня.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», аналітики Citi прогнозують до п'яти знижень ставки ФРС у 2025 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 9:54
#
Трамп як обично.

Зеленський диктатор. Ні, я такого не казав.
Зупиню війну за 24 години. Ось вам остання дата Пасха або я виходжу з перемовин.
І так далі.
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