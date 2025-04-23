Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову ФРС Пауелла

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Що відомо

«Я не хочу говорити про це, тому що у мене немає наміру звільняти його», — заявив Трамп журналістам у Білому домі.

«Я б хотів, щоб він був більш активним у реалізації своєї ідеї про зниження відсоткових ставок. Зараз найкращий час для зниження відсоткових ставок», — зазначив президент США.

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Нагадаємо

Раніше Трамп заявляв, що має повноваження звільнити главу Федеральної резервної системи, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.

У пості в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Пауелла «великим невдахою», заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.

«Багато хто закликає до попереджувального зниження ставок», — написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти та більшість «інших речей» знижуються.

«При тому, що ці ціни так добре опускаються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але можливо уповільнення економіки, якщо пан „Занадто Пізно“, великий невдаха, не знизить ставки зараз», — написав Трамп.

Минулого тижня він назвав Пауелла «паном Запізно», заявивши, що глава ФРС завжди спізнюється зі пом'якшенням політики.

Незадовго до цього Пауелл заявив, що імпортні мита, що вводяться Трампом, можуть уповільнити зростання економіки США і прискорити інфляцію, але Федрезерв поки не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) опустив ключові ставки вже сім разів.

З літа минулого року ЄЦБ знизив ставки на 1,5 відсоткового пункту, ФРС — на 1 в.п. Наступне засідання Федрезерву пройде 6−7 травня.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», аналітики Citi прогнозують до п'яти знижень ставки ФРС у 2025 році.