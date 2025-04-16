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16 квітня 2025, 11:16

Дохід non-life-страхових компаній у 2024 склав 21,1 млрд грн — дослідження

Український ринок non-life-страхування демонструє стабільне зростання: за підсумками 2024 року загальний обсяг доходу гравців галузі склав 21,1 млрд грн. Приріст доходу галузі за рік — 15,4 млрд грн. Дохід галузі за три роки збільшився у чотири рази. Такі дані оприлюднила платформа великих даних VKURSI.

Український ринок non-life-страхування демонструє стабільне зростання: за підсумками 2024 року загальний обсяг доходу гравців галузі склав 21,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

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В Україні діє 645 компаній, основним видом діяльності яких вказане інше страхування, крім страхування життя.

Та вважати активними варто менше половини з числа зареєстрованих компаній з огляду на наявну фінансову звітність у публічних реєстрах. 103 з числа цих юридичних осіб у найменуванні вказують на свою приналежність до числа страхових компаній. Всього 12 із зареєстрованих компаній зуміли отримати у 2024 понад 200 млн виручки.

Найприбутковіші СК

Очолили список найприбутковіших страхових компаній UNIQA, яка отримала 465, 45 млн грн, ARX, чий фінрезультат у 2024 склав 452, 84 млн грн та ІНГО, яка закриває чемпіонську трійку з прибутком 271, 06 млн грн.

Прибуток СК

Загальний прибуток non-life, або ризикових страхових компаній, склав у 2024 році 6,8 млрд грн. Найбільше прибутку (6,8 млрд грн) закумулювали страхові компанії, зареєстровані у Києві.

Одразу за ними — представники Київської (136 млн грн), Одеської (89 млн грн) і Дніпропетровської 74, 5 млн грн)областей. Найбільші збитки сумарно накопичили страхові компанії, зареєстровані у Запорізькій, Харківській і Вінницькій областях

Найбільшим доходом у 2024 році відзначилася страхова компанія «Арсенал Страхування», яка отримала 992 млн грн виручки — це майже у чотири рази більше, ніж роком раніше. На другому місці — група «ТАС» Сергія Тігіпка з 842 млн грн виручки.

Також у п’ятірку лідерів увійшли VUSO (608 млн грн), ARX (584 млн грн) та UNIQA (523 млн грн). При цьому 7 компаній із 10 компаній-лідерів за доходом мають у структурі власності іноземних бенефіціарів або засновників чи акціонерів.

До топ-10 за доходом, а також прибутком увійшло й Експортно-кредитне агентство, яке у 2024 році забезпечило підтримку для 69 українських експортерів, надавши захист для кредитів та інвестицій на понад 1,7 млрд грн.

Нацбанк включив агентство до Державного реєстру фінансових установ 6 лютого 2023 року. З того часу воно діє на ринку у ролі страховика зі спеціальним статусом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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