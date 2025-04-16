Honda спростовує повідомлення про припинення виробництва у Канаді

Honda Canada спростувала повідомлення ЗМІ у вівторок про плани перенести автомобільне виробництво з Онтаріо через зміни у торговельних відносинах. «Наразі жодні зміни не розглядаються», — заявила компанія у своєму повідомленні.

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Деталі

Це роз'яснення було за публікацією, в якій стверджувалося, що Honda готується перенести збірку автомобілів з Канади та Мексики до США, щоб пом'якшити потенційний вплив нових американських тарифів. У звіті йшлося про те, що автовиробник планує досягти 90% локального виробництва для продажу в США протягом двох-трьох років.

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Honda підкреслила, що її канадський завод в Аллістоні продовжує працювати у повному обсязі та залишається ключовим елементом північноамериканської стратегії компанії.

«Наше виробниче підприємство в Канаді… працюватиме на повну потужність у найближчому майбутньому», — заявила компанія.

Приблизно 69% автомобілів Honda, що продаються в Канаді, збираються всередині країни, а 99% поставляються з Північної Америки. Сильні продажі канадських моделей, таких як Civic та CR-V, сприяли зростанню внутрішніх продажів на 9% у першому кварталі 2025 року.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд та представник міністра Галузі Аніти Ананд також спростували повідомлення Nikkei, назвавши його твердження неточними. Урядове джерело повідомило CBC News, що угода про ланцюжок поставок електромобілів між Honda та Канадою на суму 15 мільярдів доларів залишається чинною.

Honda визнала, що регулярно оцінює короткострокові зміни у виробництві для задоволення ринкового попиту, але заявила, що ці коригування не означають відходу з канадського виробництва. Гнучка регіональна стратегія компанії дозволяє за необхідності перерозподіляти виробництво моделей між підприємствами.

З 1986 року Honda безперервно здійснює виробничу діяльність у Канаді. «Ми впевнені в нашій здатності продовжувати ефективно орієнтуватися в поточних ринкових умовах», — заявила компанія.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що автомобільний завод General Motors поблизу Торонто згортає свою роботу на тлі введення Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.

Раніше у Канаді вже припинив роботу автозавод Stellantis. Його керівництво вимушено пішло на цей крок на тлі невизначеності із запровадженим митом США.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на автомобілі, що імпортуються з Канади, і деталі до них, на що Канада відповіла дзеркально.