Японський автовиробник Honda працює над планами перенесення частини виробництва до США з Мексики та Канади у відповідь на додаткові 25% мита, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа на всі імпортні автомобілі. Про це повідомляє Nikkei.
Мита Трампа змушують Honda переносити виробництво з Канади та Мексики до США
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Японський автовиробник збільшить виробництво автомобілів у США до 30% протягом двох-трьох років. Це дозволить Honda задовольняти 90% продажів у країні автомобілями місцевого виробництва.
Торік в США було продано 1,4 млн авто Honda, включно з Acura, що становить майже 40% глобальних продажів компанії. З них близько 40% було імпортовано з Канади чи Мексики. У першому кварталі 2025 року продажі Honda в США зросли на 5%, досягнувши майже 352 000 авто.
Згідно з даними видання, компанія перенесе виробництво моделей CR-V з Канади та HR-V з Мексики на американські заводи.
Також Honda планує найняти більше працівників у США та перейти на тризмінну роботу з виробництвом у вихідні.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що автомобільний завод General Motors поблизу Торонто згортає свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.
Раніше у Канаді вже припинив роботу автозавод Stellantis. Його керівництво вимушено пішло на цей крок на тлі невизначеності із запровадженими митами США.
Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортовані з Канади автомобілі й деталі до них, на що Канада відповіла дзеркально.
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