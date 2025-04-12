Автомобільний завод General Motors поблизу Торонто згортає свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів. Про цеповідомляє Укрінформ з посиланням на канадський суспільний мовник CBC News.
У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа
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Що відомо
«Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що виробництво припиняється унаслідок ринкових умов та спаду попиту на електроавтомобілі.
«На заводі працює близько 1200 робітників. У профспілці заявили, що звільнення розпочнуть у понеділок і триватимуть до травня», — стверджує CBC News.
Коли ж роботу підприємства буде відновлено у жовтні, на ньому продовжать працювати лише близько 700 робітників.
Додамо, що на підприємстві в Інгерсолі збирали дві моделі електровантажівки для доставки BrightDrop.
Нагадаємо
Раніше у Канаді вже припинив роботу автозавод Stellantis. Його керівництво вимушено пішло на цей крок на тлі невизначеності із запровадженими митами США.
Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортовані з Канади автомобілі й деталі до них, на що Канада відповіла дзеркально.
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