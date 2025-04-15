Головне за вівторок: гроші від Британії, прибуток бізнесу зріс

Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд). Кошти надано в межах ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.

Прибуток бізнесу України торік зріс на 119%: найприбутковіші галузі

У 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн). Прибуток досяг 1 220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%).

Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13%

За підсумками січня — лютого 2025 року Україна експортувала товарів на $6,28 млрд, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 12,3% — до $11,30 млрд.

До України почали завозити менше доларів: чому це сталося та чи буде дефіцит «зелених»