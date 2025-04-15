Україна отримала від Британії майже $1 млрд із заморожених активів рф
Головне за вівторок: гроші від Британії, прибуток бізнесу зріс
Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд). Кошти надано в межах ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.
Прибуток бізнесу України торік зріс на 119%: найприбутковіші галузі
У 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн). Прибуток досяг 1 220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%).
Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13%
За підсумками січня — лютого 2025 року Україна експортувала товарів на $6,28 млрд, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 12,3% — до $11,30 млрд.
До України почали завозити менше доларів: чому це сталося та чи буде дефіцит «зелених»
Суттєве зміцнення національної валюти відбувається на тлі зниження інтересу українців до долара. Воно таке відчутне, що навіть суттєво вплинуло на показники ввезення валюти до України. Як зміну інтересів українців пояснюють банкіри та чи є ризик виникнення дефіциту «американського кешу», дізнався «Мінфін».
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