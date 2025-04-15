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15 квітня 2025, 11:34

Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13%

За підсумками січня — лютого 2025 року Україна експортувала товарів на $6,28 млрд, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 12,3% — до $11,30 млрд. Про це йдеться в даних Держстату.

За підсумками січня — лютого 2025 року Україна експортувала товарів на $6,28 млрд, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Фото: depositphotos

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Як змінився експорт

«За січень — лютий 2025 року експорт товарів становив $6 288,1 млн, або 87,0% порівняно із січнем — лютим 2024 року, імпорт — $11 302,5 млн, або 112,3%», — йдеться в повідомленні.

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За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $5,01 млрд; рік тому воно також було негативним і становило за аналогічний період $2,84 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за два місяці — 0,56 (у січні — лютому 2024 року — 0,72).

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, — електричні машини (+6,7%). Натомість у таких категоріях, як чорні метали та зернові культури, обсяги експорту скоротилися, відповідно, на 19,7% та 20,5%.

Також негативну динаміку продемонстрували показники експорту жирів та олій тваринного або рослинного походження (-11,9%).

Імпорт збільшився у категоріях «електричні машини» (+75%), «реактори ядерні, котли, машини» (+3%) та «палива мінеральні; нафта та продукти її переробки» (6,2%).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 202 країн світу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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