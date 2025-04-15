Прибуток бізнесу України торік зріс на 119%: найприбутковіші галузі

У 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн). Прибуток досяг 1 220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%). Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Частка збиткових підприємств у 2024 році склала 22,1%, що трохи більше ніж у 2023 році - 22%.

Найприбутковіші галузі

Фінансова та страхова діяльність — 445,2 млрд грн;

Промисловість — 197,1 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 125,5 млрд грн;

Сільське, лісове та рибне господарство — 92,9 млрд грн;

Інформація та телекомунікації — 34,8 млрд грн.

Галузі за найнижчим прибутком

Найнижчий прибуток зафіксовано у галузі тимчасового розміщування й організація харчування — 937,5 млн грн. Галузь освіти вийшла на від'ємний результат — (мінус 71,9 млн грн).