Смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит. Про це йдеться у розпорядженні Митної та прикордонної служби США, передає CNBC.
Трамп звільнив смартфони, компʼютери та чипи від мит
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
Нові правила також передбачають виключення з мит для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам'яті і накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.
Вказівки зробити виключення з мит з'явилися після того, як Трамп запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях, наприклад, Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.
Читайте також: Ціна iPhone може зрости до $3 500 у разі перенесення виробництва у США — CNN
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Компанія Apple зафрахтувала вантажні рейси для переправлення 600 тонн iPhone з Індії до Сполучених Штатів Америки у спробі обійти мита президента США Дональда Трампа.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2