Трамп звільнив смартфони, компʼютери та чипи від мит

Смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит. Про це йдеться у розпорядженні Митної та прикордонної служби США, передає CNBC.

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Що відомо

Нові правила також передбачають виключення з мит для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам'яті і накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

Вказівки зробити виключення з мит з'явилися після того, як Трамп запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях, наприклад, Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Компанія Apple зафрахтувала вантажні рейси для переправлення 600 тонн iPhone з Індії до Сполучених Штатів Америки у спробі обійти мита президента США Дональда Трампа.