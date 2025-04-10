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10 квітня 2025, 13:40

«Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ

Ескалація «тарифної війни» між США та Китаєм може призвести до падіння торгівлі товарами між двома найбільшими економіками світу на 80% та серйозно зашкодити світовій економічній перспективі. Про це йдеться у спеціальній заяві гендиректора Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеали, передає Укрінформ.

Ескалація «тарифної війни» між США та Китаєм може призвести до падіння торгівлі товарами між двома найбільшими економіками світу на 80% та серйозно зашкодити світовій економічній перспективі.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм створює значний ризик різкого скорочення їх двосторонньої торгівлі. Наші попередні прогнози показують, що торгівля товарами між цими двома економіками може скоротитися на 80%», — ідеться в заяві.

За словами Оконджо-Івеали, підхід «око за око» в тарифній війні між двома найбільшими економіками світу, чия двостороння торгівля становить близько 3% світової, матиме ширші наслідки і може серйозно зашкодити світовій економічній перспективі у разі подальшої ескалації.

«Негативні макроекономічні наслідки не обмежаться Сполученими Штатами та Китаєм, а поширяться й на інші економіки, особливо найменш розвинені країни», — переконана очільниця міжнародної організації.

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Вона зазначила, що особливе занепокоєння СОТ викликає потенційна фрагментація глобальної торгівлі за геополітичними лініями і поділ світової економіки на два блоки, що може призвести до довгострокового скорочення глобального реального ВВП майже на 7%.

«Для світової спільноти надзвичайно важливо працювати разом, аби зберегти відкритість міжнародної торгової системи. Члени СОТ мають право захищати відкриту, засновану на правилах систему торгівлі, і СОТ є важливою платформою для діалогу», — наголосила Оконджо-Івеала.

Згідно з даними Головного митного управління КНР, товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами за підсумками минулого року збільшився на 3,7% й сягнув $688,28 мільярда, США залишилися найбільшим торговим партнером Китаю.

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При цьому експорт із КНР до США збільшився на 4,9% до $524,66 млрд, а постачання товарів зі Сполучених Штатів до Китаю скоротилось на 0,1% до $163,62 млрд. У торгівлі двох країн, як і раніше, зберігається значний дисбаланс на користь Китаю.

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Джерело: Мінфін
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