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10 квітня 2025, 18:12

Статки найбагатших людей світу зросли на $304 мільярди після «митної паузи» Трампа

Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди, що є найбільшим одноденним приростом в історії Bloomberg Billionaires Index, на тлі стрімкого зростання фондових ринків після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв призупинити мита. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди, що є найбільшим одноденним приростом в історії Bloomberg Billionaires Index, на тлі стрімкого зростання фондових ринків після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв призупинити мита.

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Загалом статки 500 найбагатших людей світу в середньому зросли на на 3,5%.

У кого найбільше зросли статки

Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів). Акції виробника електромобілів зросли на 23%.

За ним іде Марк Цукерберг з Meta Platforms, який додав до статків майже $26 мільярдів.

Замикає Дженсен Хуанг з Nvidia. Його статки зросли на $15,5 мільярдів, оскільки акції виробника мікросхем підскочили на 19%, майже компенсувавши падіння на 13% за тиждень до закриття у вівторок.

Читайте: Статки Ілона Маска зменшились на понад $110 млрд через тарифи Трампа

Нагадаємо

Індекс S&P 500 підскочив найбільше з 2008 року після заяви Трампа в середині вчорашнього дня про митні тарифи, компенсувавши різкі втрати за останні кілька днів.

Зазначається, що загальний приріст статків у середу побив попередній рекорд у $233 мільярди, встановлений у березні 2022 року після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підвищив відсоткові ставки впершеза багато років, але запевнив інвесторів, що економіка залишається стійкою.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 квітня 2025, 18:52
#

8 квітня 2025, 19:45
500 найзаможніших людей світу втратили понад $500 мільярдів за два дні після оголошення мит. Найболючіше вдарило по Ілону Маску — його статки скоротилися на $134,7 мільярда, опустившись нижче $300 мільярдів уперше з листопада.


10 квітня 2025, 18:12
Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди.
Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів)

Bloomberg Billionaires Index:
— втратили понад $500 мільярдів
— збільшили на $304 мільярди

Ілон Маск:
— втратив $134,7 мільярда
— збільшив на $36 мільярдів






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0
vovan9870
vovan9870
10 квітня 2025, 20:00
#
Найбільше заробили ті, що були в курсі.
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