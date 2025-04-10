Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди, що є найбільшим одноденним приростом в історії Bloomberg Billionaires Index, на тлі стрімкого зростання фондових ринків після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв призупинити мита. Про це повідомляє Bloomberg.
Статки найбагатших людей світу зросли на $304 мільярди після «митної паузи» Трампа
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Загалом статки 500 найбагатших людей світу в середньому зросли на на 3,5%.
У кого найбільше зросли статки
Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів). Акції виробника електромобілів зросли на 23%.
За ним іде Марк Цукерберг з Meta Platforms, який додав до статків майже $26 мільярдів.
Замикає Дженсен Хуанг з Nvidia. Його статки зросли на $15,5 мільярдів, оскільки акції виробника мікросхем підскочили на 19%, майже компенсувавши падіння на 13% за тиждень до закриття у вівторок.
Читайте: Статки Ілона Маска зменшились на понад $110 млрд через тарифи Трампа
Нагадаємо
Індекс S&P 500 підскочив найбільше з 2008 року після заяви Трампа в середині вчорашнього дня про митні тарифи, компенсувавши різкі втрати за останні кілька днів.
Зазначається, що загальний приріст статків у середу побив попередній рекорд у $233 мільярди, встановлений у березні 2022 року після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підвищив відсоткові ставки впершеза багато років, але запевнив інвесторів, що економіка залишається стійкою.
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Коментарі - 2
8 квітня 2025, 19:45
500 найзаможніших людей світу втратили понад $500 мільярдів за два дні після оголошення мит. Найболючіше вдарило по Ілону Маску — його статки скоротилися на $134,7 мільярда, опустившись нижче $300 мільярдів уперше з листопада.
10 квітня 2025, 18:12
Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди.
Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів)
Bloomberg Billionaires Index:
— втратили понад $500 мільярдів
— збільшили на $304 мільярди
Ілон Маск:
— втратив $134,7 мільярда
— збільшив на $36 мільярдів