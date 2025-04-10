Статки найбагатших людей світу зросли на $304 мільярди після «митної паузи» Трампа

Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди, що є найбільшим одноденним приростом в історії Bloomberg Billionaires Index, на тлі стрімкого зростання фондових ринків після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв призупинити мита. Про це повідомляє Bloomberg .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Загалом статки 500 найбагатших людей світу в середньому зросли на на 3,5%.

У кого найбільше зросли статки

Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів). Акції виробника електромобілів зросли на 23%.

За ним іде Марк Цукерберг з Meta Platforms, який додав до статків майже $26 мільярдів.

Замикає Дженсен Хуанг з Nvidia. Його статки зросли на $15,5 мільярдів, оскільки акції виробника мікросхем підскочили на 19%, майже компенсувавши падіння на 13% за тиждень до закриття у вівторок.

Читайте: Статки Ілона Маска зменшились на понад $110 млрд через тарифи Трампа

Нагадаємо

Індекс S&P 500 підскочив найбільше з 2008 року після заяви Трампа в середині вчорашнього дня про митні тарифи, компенсувавши різкі втрати за останні кілька днів.

Зазначається, що загальний приріст статків у середу побив попередній рекорд у $233 мільярди, встановлений у березні 2022 року після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підвищив відсоткові ставки впершеза багато років, але запевнив інвесторів, що економіка залишається стійкою.