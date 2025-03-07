Статки Ілона Маска зменшились на понад $110 млрд через тарифи Трампа

Статки Ілона Маска впали на понад $110 млрд до позначки у $342,5 млрд через тарифну політику Трампа. Про це пише Forbes.

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Порівняно з рекордним показником у $464 млрд, зафіксованим 17 грудня, коли акції Tesla досягли історичного максимуму в $480 за акцію, статки Маска скоротилися на $121,5 млрд. Ця сума перевищує загальні статки десятої найбагатшої людини планети — колишнього генерального директора Microsoft Стіва Баллмера ($119,1 млрд).

Падіння акцій Tesla пов’язують із новими тарифами, запровадженими Дональдом Трампом щодо Канади, Китаю та Мексики, що негативно вплинуло на настрої інвесторів. У четвер акції Tesla торгувалися трохи вище $260, що на 47% нижче від їхнього рекордного внутрішньоденного максимуму минулого року.