Мінфін у першому кварталі залучив понад 103 мільярди гривень від продажу ОВДП
Головне за вівторок: НБУ карає банки, Мінфін залучив 103 млрд грн від ОВДП
У березні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті: 30,4 млрд грн; $201 млн та 191 млн євро. Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.
Порушення фінмону: Нацбанк в березні оштрафував шість банків
Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
У Мінфіні спростували інформацію про загрозу виплат військовим
Міністерство фінансів України спростувало інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.
Мита Трампа: як вони вплинуть на українську економіку та ціни
Світ стоїть на порозі великих торгових воєн після нещодавнього запровадження головою Білого дому базової ставки 10% на імпорт із більшості країн. А для майже 60 держав мита ще вищі — 20−34%. «Мінфін» розібрався у тому, що тарифні війни обіцяють Україні.
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