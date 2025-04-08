Головне за вівторок: НБУ карає банки, Мінфін залучив 103 млрд грн від ОВДП

У березні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті: 30,4 млрд грн; $201 млн та 191 млн євро. Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.

Порушення фінмону: Нацбанк в березні оштрафував шість банків

Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

У Мінфіні спростували інформацію про загрозу виплат військовим

Міністерство фінансів України спростувало інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Мита Трампа: як вони вплинуть на українську економіку та ціни