Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє регулятор.
Порушення фінмону: Нацбанк в березні оштрафував шість банків
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Кого оштрафував НБУ
МІБ — штраф у розмірі 20 500 000,00 грн за порушення вимог:
- пункту 4 частини другої статті 8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частин першої та другої статті 7 закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі — Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи;
Банк «Український капітал «- штраф у розмірі 20 000 000,00 грн за порушення вимог:
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
1) штраф у розмірі 7 500 000,00 грн за порушення вимог:
- частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта, що полягає у незабезпеченні актуалізації отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
- частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 закону «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, незабезпеченні здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, неврахуванні при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а також несвоєчасному виявленні банком окремого індикатора валютних операцій із переліку, зазначеного в додатку до Положення № 8.
1) штраф у розмірі 5 000 000,00 грн за порушення вимог:
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
2) письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
Сенс банк — штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ;
1) штраф у розмірі 2 051 000,00 грн за порушення вимог:
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
2) письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 (пункту 41*) розділу IV Положення № 90 у частині неналежного виконання банком обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи.
Коментарі - 10
по закону достатньо щоб у банка була підозра шо гроші мають незрозуміле походження і щоб клієнт не зміг довести що це не так бо у кдієнта немає доказів
все, цього достатьо для закриття рахунку
жодний суд не зможе за позовом клієнта вирішити що банк неправий
бо в суді клієнту треба буде надати докази, а як ми вже знаємо їх в нього немає
Ты опять забыл?
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Пидозра это наличие док-в на клиента что его операции связаны с легализацией и отмыванием. В суде клиент ничего не будет показывать суду пока его операции по счёту не превышали ст 20 это сверх 400к а до этого банк обязан будет пидозру обгрунтовать
Как составить иск на банк через эл суд я расписал у себя в блоге.
ми все чекаємо коли ти хоча б позов в суд подаш
Купа карток на бінансі доступно для обміну крипти, не туди НБУ дивиться
проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень; ( речь идёт про разовую операцию)
проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Вот что нужно знать как я пишу всем и везде:) Что и для кого проводится налєжна перевірка, закон ссылается на ст 20 а ст 20 нам говорит про лимиты 400к только в этом случае к клиенту может применятся належна перевирка:) Так что шлите на хутор все банки, подавайте в суды и ссылайтесь на эти статьи если вы не нарушили лимиты прописанные в ст 20 это 400к то вы официально не попадаете под налэжну перевирку:)