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8 квітня 2025, 9:44

Порушення фінмону: Нацбанк в березні оштрафував шість банків

Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє регулятор.

Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Фото: depositphotos

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Кого оштрафував НБУ

МІБ — штраф у розмірі 20 500 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 4 частини другої статті 8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частин першої та другої статті 7 закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі — Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи;

Банк «Український капітал «- штраф у розмірі 20 000 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

Банк Південний

1) штраф у розмірі 7 500 000,00 грн за порушення вимог:

  • частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта, що полягає у незабезпеченні актуалізації отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
  • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 закону «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, незабезпеченні здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, неврахуванні при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а також несвоєчасному виявленні банком окремого індикатора валютних операцій із переліку, зазначеного в додатку до Положення № 8.

Правекс Банк

1) штраф у розмірі 5 000 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

Сенс банк — штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ;

Банк Львів:

1) штраф у розмірі 2 051 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 (пункту 41*) розділу IV Положення № 90 у частині неналежного виконання банком обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 10:16
#
В коментарі викликаются Валерчик та клют монохейтерів — розкажіть куди треба скаржитись на банки які проводять фінмон
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+55
Fantomas2020
Fantomas2020
8 квітня 2025, 10:41
#
Наверняка всё это «липовые» нарушения, высосанные из пальца. Самое плохое в этой ситуации, что ни один из банков не пойдёт оспаривать в суд миллионные штрафы за эти так называемые «нарушения» ибо боится потерять лицензию на банковскую деятельность. Банки беззащитны перед беспределом НБУ
+
+10
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 квітня 2025, 10:44
#
Я пишу о том же) а люди думают что так легко высосать из банка миллионы Там сразу иски полетят докажите покажите, а нет доказов нет нарушения) и всё) паразиты пытаются трактовать закон не верно и под себя) а по закону легализации отмывания деньги должны быть именно полученные ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ и это надо ДОКАЗАТЬ справками, расследованиями которые никто и уж тем более псевдо НБУ никогда не проводило :) А нет доказов в суде = нет нарушения:)
+
0
Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 10:49
#
а по закону легализации отмывания деньги должны быть именно полученные ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ и это надо ДОКАЗАТЬ справками,

по закону достатньо щоб у банка була підозра шо гроші мають незрозуміле походження і щоб клієнт не зміг довести що це не так бо у кдієнта немає доказів
все, цього достатьо для закриття рахунку

жодний суд не зможе за позовом клієнта вирішити що банк неправий
бо в суді клієнту треба буде надати докази, а як ми вже знаємо їх в нього немає
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 квітня 2025, 10:59
#
Я тебе сто раз уже писал набей себе тату что такое пидозра в законе и не пиши чушь)
Ты опять забыл?

46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

Пидозра это наличие док-в на клиента что его операции связаны с легализацией и отмыванием. В суде клиент ничего не будет показывать суду пока его операции по счёту не превышали ст 20 это сверх 400к а до этого банк обязан будет пидозру обгрунтовать
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+10
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 квітня 2025, 10:42
#
Статья пропаганда :) Чтобы люди думали что существует псевдо финмон) по запросам в НБУ там такие же дундуки как и в банках работают увы :( Они не читают и не знают законы по этому все дела с псевдо НБУ или банками решать только в судах и да суды будут затягивать 100%) потому что паразиты имеют власть) но выиграть они их не смогут)
Как составить иск на банк через эл суд я расписал у себя в блоге.
+
0
Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 10:44
#
по этому все дела с псевдо НБУ или банками решать только в судах

ми все чекаємо коли ти хоча б позов в суд подаш
+
+30
olexey designer
olexey designer
8 квітня 2025, 10:55
#
В манобанку збирали на «ядерку» (зброя масового знищення), що є грубим порушенням законодавства.
Купа карток на бінансі доступно для обміну крипти, не туди НБУ дивиться
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 квітня 2025, 11:04
#
Та какую ядерку то они собирали чтоб банкротами не стать)
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+10
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 квітня 2025, 10:55
#
4. Належна перевірка здійснюється в разі:

проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень; ( речь идёт про разовую операцию)

проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.

Вот что нужно знать как я пишу всем и везде:) Что и для кого проводится налєжна перевірка, закон ссылается на ст 20 а ст 20 нам говорит про лимиты 400к только в этом случае к клиенту может применятся належна перевирка:) Так что шлите на хутор все банки, подавайте в суды и ссылайтесь на эти статьи если вы не нарушили лимиты прописанные в ст 20 это 400к то вы официально не попадаете под налэжну перевирку:)
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