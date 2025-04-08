Порушення фінмону: Нацбанк в березні оштрафував шість банків

Нацбанк у березні 2025 року застосував до шести банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє регулятор.

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Кого оштрафував НБУ

МІБ — штраф у розмірі 20 500 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі — Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи;

Банк «Український капітал «- штраф у розмірі 20 000 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

Банк Південний

1) штраф у розмірі 7 500 000,00 грн за порушення вимог:

частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта, що полягає у незабезпеченні актуалізації отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 закону «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, незабезпеченні здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, неврахуванні при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а також несвоєчасному виявленні банком окремого індикатора валютних операцій із переліку, зазначеного в додатку до Положення № 8.

Правекс Банк

1) штраф у розмірі 5 000 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

Сенс банк — штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ;

Банк Львів:

1) штраф у розмірі 2 051 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

2) письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 (пункту 41*) розділу IV Положення № 90 у частині неналежного виконання банком обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи.