У Мінфіні спростували інформацію про загрозу виплат військовим

Міністерство фінансів України спростувало інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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«Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти рф всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захисники та захисниці України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік.

«Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності», — додали у відомстві.

Раніше Економічна правда писала, що її джерела в уряді та парламенті повідомляють про те, що Міністерство оборони зіткнулося з перевищенням планових витрат від початку поточного року.

Це пов'язано з активізацією закупівель боєприпасів, для яких використовуються кошти, спочатку призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Видання стверджує, що внаслідок цього виникла необхідність внесення змін до закону «Про державний бюджет на 2025 рік». Зокрема, пропонується збільшити видатки на оборону на суму 200 млрд грн. В іншому випадку, за даними джерела, існує ризик, що військовослужбовці можуть залишитися без грошового забезпечення до кінця року.