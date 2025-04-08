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8 квітня 2025, 18:23

ЄС повинен купити у США енергоносії на $350 мільярдів, щоб отримати відстрочку від тарифів — Трамп

Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов'язання купити американські енергоносії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів. Про це заявив президент США Дональд Трамп, відкинувши пропозицію Брюсселя про «нульові» тарифи на автомобілі та промислові товари, повідомляє Politico.

Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов'язання купити американські енергоносії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.
Фото: AI

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Заяви Трампа на пресконференції в Білому домі прозвучали у відповідь на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше в понеділок заявила, що ЄС запропонував обнулити мита блоку на автомобілі та промислову продукцію, імпортовану з США, якщо Трамп відповість взаємністю.

На запитання журналіста, чи достатнього цього, щоб він відмовився від своїх планів, Трамп відповів: «Ні, цього недостатньо».

«У нас дефіцит з Європейським Союзом у розмірі 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне. Один зі способів — вони повинні будуть купувати нашу енергію у нас… вони можуть її купити, і ми можемо скоротити $350 млрд за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії», — сказав Трамп.

Пропозиція фон дер Ляєн прозвучала після того, як минулого тижня Трамп наклав 20-відсоткові тарифи на ЄС і мінімальні 10-відсотковий мита на інших торгових партнерів. У відповідь фінансові ринки по всьому світу втратили трильйони доларів вартості, причому європейські акції в понеділок зазнали найбільшого одноденного падіння з початку пандемії Covid-19.

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Ідея купувати американську енергію, щоб уникнути тарифів, не нова. Майже відразу після переобрання Трампа фон дер Ляєн запропонувала почати переговори про закупівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ). Але США у відповідь не запропонували жодної ясності щодо того, як буде працювати угода.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 19:21
#
Гадаю ЄС скоріше домовится з Канадою
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