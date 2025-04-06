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6 квітня 2025, 15:12

ЄС розглядає можливість введення контрмит проти США на $28 мільярдів — Reuters

Країни Європейського Союзу намагатимуться виступити єдиним фронтом найближчими днями проти мит президента США Дональда Трампа, ймовірно, схваливши перший набір цілеспрямованих контрзаходів щодо імпорту США вартістю до $28 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Країни Європейського Союзу намагатимуться виступити єдиним фронтом найближчими днями проти мит президента США Дональда Трампа, ймовірно, схваливши перший набір цілеспрямованих контрзаходів щодо імпорту США вартістю до $28 млрд.
Фото: pixabay.com

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27 країн ЄС зіткнулися з 25% імпортними митами на сталь і алюміній, а також на автомобілі та «взаємними» тарифами у 20% для майже всіх інших товарів.

Тарифи Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до США, вартість якого в цілому минулого року становила 532 млрд євро ($585 млрд). При цьому ймовірно будуть застосовані мита на мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та деревину.

Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, запропонує країнам-членам у понеділок увечері перелік американських товарів, на які буде накладено додаткові мита.

На які товари ЄС накладе додаткове мито

У список мають увійти американське м’ясо, зернові, вино, деревина та одяг, а також жувальні гумки, зубні нитки, пилососи й туалетний папір.

Один із товарів, що викликав найбільше уваги й розбіжностей у ЄС — бурбон. Єврокомісія запропонувала встановити на нього тариф у 50%, що спонукало Трампа пригрозити зустрічним тарифом у 200% на алкогольні напої з ЄС, якщо блок реалізує цей намір.

Експортери вина, Франція та Італія, вже висловили занепокоєння. ЄС, чия економіка значною мірою залежить від вільної торгівлі, прагне забезпечити широку підтримку будь-яких заходів у відповідь, аби зберегти тиск на Трампа й врешті-решт змусити його сісти за стіл переговорів.

Читайте також: Китай вдарив у відповідь: вводять додатково 34% мита на американський імпорт

Зустріч у Люксембурзі

У понеділок, 7 квітня, у Люксембурзі пройде перша загальноєвропейська політична зустріч після оголошення Трампом масштабних тарифів. Міністри, відповідальні за торгівлю з 27 країн ЄС, обміняються думками щодо впливу нових мит та найкращої стратегії відповіді.

За словами дипломатів ЄС, головна мета зустрічі — сформувати єдине послання про готовність до переговорів із Вашингтоном щодо скасування тарифів, але також продемонструвати рішучість застосувати заходи у відповідь у разі провалу перемовин.

«Нашим найбільшим побоюванням після Brexit була втрата єдності та укладення окремих двосторонніх угод, але за три-чотири роки переговорів цього не сталося. Звісно, ситуація зараз інша, однак усі розуміють важливість спільної торговельної політики», — сказав один із дипломатів ЄС.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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