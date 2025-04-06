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6 квітня 2025, 16:07

Міністр фінансів США звинуватив китайський DeepSeek у падінні фондового ринку

Падіння фондового ринку більше пов’язане з появою в цьому році китайського ШІ-асистента DeepSeek, ніж з політикою президента Дональда Трампа. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону, повідомляє New York Post.

Падіння фондового ринку більше пов’язане з появою в цьому році китайського ШІ-асистента DeepSeek, ніж з політикою президента Дональда Трампа.
Фото: facebook.com/Scott Bessent

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«Для всіх, хто вважає, що падіння ринку пов’язане з економічною політикою президента, можу сказати вам, що падіння почалося з анонсом китайського ШІ DeepSeek», — сказав Бессент.

За його словами, те, що відбувається з фондовим ринком, швидше проблема Mag 7, а не проблема MAGA, маючи на увазі акції «Чудової сімки» (Magnificent 7) — групи найвпливовіших компаній на фондовому ринку США: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia і Tesla.

Нагадаємо, що MAGA — політичне гасло Трампа «Make America Great Again» (Зробимо Америку знову великою).

Акції США впали на близько 10% за два дні, відколи Трамп оголосив про нову митну політику з низкою країн світу, яка виявилась агресивнішою, аніж очікували аналітики та інвестори.

Це падіння аналітики ринку та великі інвестори пояснюють агресивним натиском Трампа на тарифи, які, на думку більшості економістів і голови Федерального резерву, можуть спровокувати інфляцію та зашкодити економічному зростанню.

Акції дійсно зазнали удару наприкінці січня, коли китайський стартап DeepSeek запустив ШІ-асистента, який, за його словами, використовує менше даних і коштує вдвічі дешевше, ніж існуючі сервіси. Це призвело до рекордної одноденної втрати майже $600 млрд вартості акцій виробника ШІ-чіпів Nvidia, одного з Mag 7.

Але незабаром ситуація стабілізувалася і до середини лютого базовий індекс S&P 500 знову сягнув рекордно високого рівня. Наприкінці лютого акції знову почали падати, після опитування, яке показало песимістичне ставлення до перспектив економіки та побоювання, що бажання Трампа запровадити нові мита призведе до зростання інфляції.

З 19 лютого S&P втратив майже 14%, а вартість американського фондового ринку скоротилась майже на $10 трлн.

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Політика «сильного долара»

Бессент також сказав Карлсону, що адміністрація Трампа зберігає політику «сильного долара», і відкинув твердження деяких аналітиків про те, що підвищення тарифів було навмисною спробою послабити долар, щоб зробити американські товари більш конкурентоспроможними на світових ринках.

«Ми проводимо політику сильного долара, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити міцність долара в довгостроковій перспективі», — сказав він.

Долар втратив майже 6% своєї вартості щодо валют основних торговельних партнерів після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
6 квітня 2025, 17:37
#
Боже, навіть в совку брехали переконливіше🤦‍♂️
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