Нова пошта у 2025 році збільшить інвестиції в Європі на 43%

Компанія Нова пошта збільшить інвестиції в Європі у 2025 році на 42,8% — до 10 млн євро . Про це розповів CEO Nova Post Europe Олександр в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«У 2025 році плануємо інвестувати близько 10 млн євро», — сказав Лисовець, відповідаючи на запитання, якою буде сума інвестицій у 2025 році для розвитку в Європі.

За його словами, торік Нова пошта інвестувала у розвиток в Європі 7 млн євро.

«Тільки в Молдову плануємо інвестувати близько 2 млн євро, що у два рази більше ніж минулого року. У Молдові, яка є одним із наших найдинамічніших ринків, у 2024 році ми суттєво наростили обсяги: зросли втричі», — зазначив Лисовець.

Він підкреслив, що таке стрімке зростання стало поштовхом для пошуку і передислокації в новий сортувальний хаб, який за площею у п’ять разів більший за попередній та має значно кращу інфраструктуру: більше рамп, зручніше розташування та під'їзд тощо.

Зараз цей термінал оновлюють і модернізують під потреби компанії. Інвестиції лише в цей термінал становлять 500 тисяч євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нова пошта відкрила відділення у столиці Іспанії — Мадриді.

Раніше Нова пошта відкрила нові відділення у двох містах Чехії — Карлових Варах та Младі Болеславі.